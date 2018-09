Sfida con vista Champions nel turno infrasettimanale di Serie A: ad aprire la sesta giornata è il match tra l’Inter e la Fiorentina. I nerazzurri sono rimasti dietro in classifica dopo un avvio stentato, ma battendo la Viola - terza in solitaria al momento - possono agganciarla e ritornare nella zona che conta. La valutazione dei trader Snai a riguardo è pro Spalletti: i nerazzurri sono favoriti a 1,75 contro il 3,65 per il pareggio e il 4,75 per il colpo dell’ex di Stefano Pioli. Giudizio sbilanciato sull'Inter anche nelle previsioni a lungo termine, ossia la scommessa su chi si qualificherà alla prossima Champions: Inter quasi certa a 1,65, i toscani tra le prime quattro sono dati a 6,75. L’Inter ha comunque faticato per rimettersi in marcia: ha vinto in rimonta con il Tottenham nei minuti di recupero e strappato in extremis il successo alla Samp. Pioli può resistere almeno un tempo a San Siro e la giocata «parziale finale X-1» (ossia, pari a metà gara e successo interista al 90’) vale 5 volte la posta investita.