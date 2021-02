In attesa del posticipo di domani della 22a giornata di Serie A tra Verona e Parma,che può portare la squadra di Antonio Conte momentaneamente al primo posto in classifica davanti al Milan a una settimana dal derby. Dirige l'incontro l'arbitro Fabbri, al Var c'è Irrati. Di seguito tuttiINTER – LAZIO h. 20.45ALASSIO – VALERIANIIV: AURELIANOVAR: IRRATIAVAR: RANGHETTI- ​. Spinta da dietro del terzino dell'Inter su Lazzari al limite dell'area di rigore dell'Inter: l'arbitro Fabbri non ha dubbi ed estrae il giallo., che non prende bene la scelta del direttore di gara e protesta per la decisione:. Ha rischiato la doppia ammonizione in pochissimi secondi.45' -. Tocco di Brozovic, una carambola su Lazzari manda in porta l'attaccante dell'Inter che raddoppia con il destro. Interviene l'assistente per segnalare la presunta posizione di fuorigioco di Lukaku. Al momento del passaggio del croato, però,. Il gol inizialmente era stato annullato per la posizione di partenza di Lukaku, che però è tenuto in gioco da un avversario.. Per proteggere la palla nella zona centrale del campo, l'attaccante dell'Inter colpisce Leiva sul volto col gomito destro. Corretta la decisione dell'arbitro.. Lukaku lancia in profondità Lautaro Martinez che prende il tempo a Hoedt ed entra in area, il difensore della Lazio interviene in scivolata per provare a tocca il pallone, ma colpisce l'avversario prima e solo in un secondo momento la sfera.. Nell'occasione,(era diffidato e salterà dunque la prossima contro la Sampdoria).- Fa bene l'arbitro Fabbri a lasciar proseguire il gioco quando Immobile cade a terra e chiede una punizione dal limite dell'area di rigore. Bastoni infatti colpisce il pallone, l'intervento è pulito e non falloso. Il direttore di gara è posizionato bene e giustamente lascia proseguire il gioco nonostante le proteste dell'attaccante biancoceleste.