Qualche settimana fa erano quasi appaiate e si disputavano il ruolo di anti-Juve. Oggi fra il Napoli secondo in classifica e l’Inter terza ci sono otto punti di differenza. In vista della sfida a San Siro di mercoledì sera, tuttavia, i trader Stanleybet.it confezionano un pronostico in equilibrio quasi assoluto: la vittoria nerazzurra è data a 2,70, i tre punti del Napoli sono ritenuti solo di un soffio più probabili, a 2,65. Sulla valutazione, riferisce Agipronews, influisce verosimilmente anche l’ottimo rendimento interno dell’Inter, che a San Siro ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato, e che negli ultimi cinque turni casalinghi non ha incassato neanche un gol. Dal canto suo, però, il Napoli dopo aver perduto a Torino con la Juve, ha messo in fila quattro vittorie esterne. Quanto ai precedenti, le ultime due sfide sono finite sullo 0-0, la terza «X» di fila è proposta a 3,20. Nei sei incroci più recenti (due pareggi, due vittorie del Napoli e due dell’Inter), non è mai successo che entrambe le squadre andassero in gol. Tuttavia, il settimo No Goal consecutivo vola ad alta quota, 2,23. Molto più probabile, a 1,58, il Goal.