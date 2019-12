Si è rimessa in corsa per gli ottavi di Champions e ha conquistato la vetta della classifica. L'Inter arriva stracarica all'anticipo della 15ª giornata di campionato nel quale, venerdì sera a San Siro, affronterà la Roma. Il giudizio degli analisti tiene conto del gran momento della squadra di Conte (che ha cinque vittorie di fila in Serie A), ma non sottovaluta la qualità della Roma (tre vittorie di fila per i giallorossi). Così, il pronostico tende al segno «1», dato a 1,90, con il pareggio a 3,65 e il blitz dei giallorossi a 3,70. C'è anche in ballo un dato statistico: l'Inter non batte la Roma a San Siro dal 2015. Allora finì 1-0 per i padroni di casa, risultato che replicato venerdì pagherebbe 9 volte la scommessa.Le ultime due sfide giocate a Milano si sono chiuse con un pareggio, 1-1 in entrambi i casi, risultato da 6,75. In effetti anche i numeri offensivi delle due formazioni - in campionato l'Inter segna una media di 2,21 gol partita, la Roma arriva a 1,85 - lasciano pensare a un finale con entrambe le formazioni a segno. Il Goal (sempre arrivato negli ultimi sette confronti) vola basso a 1,55. I protagonisti annunciati sotto porta sono due uomini di peso in chiave gol. Si giocano rispettivamente a 1,65 e 1,75 le reti di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, migliori marcatori in campo con 10 e 6 gol finora.