Simone Inzaghi sceglie Dumfries sulla destra e opta per Dimarco in difesa; Lautaro Martinez e Dzeko formano la coppia offensiva. Il grande ex di serata, José Mourinho, mette in campo El Shaarawy in tandem con Abraham. Calcio d'inizio alle 18Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, LautaroRui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Oliveira, Zalewski; El Shaarawy, Mkhitaryan; Abraham