L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di Inzaghi è a punteggio pieno (con 14 realizzati e uno solo concesso nelle prime cinque giornate) e punta ad allungare la striscia per blindare la vetta, i neroverdi di Dionisi invece si sono rilanciati con l'ultimo successo contro la Juventus e sono in cerca di continuità e punti per risalire la classifica.



STATISTICHE - Il Sassuolo ha vinto otto delle 20 sfide contro l'Inter in Serie A (2 pareggi, 10 sconfitte): solo contro il Verona (9) i neroverdi hanno ottenuto più successi nel torneo. L'Inter ha vinto cinque delle ultime sei partite contro il Sassuolo in campionato (1 pareggio). Regna il perfetto equilibrio nelle 10 sfide al Meazza: quattro successi per parte e due pareggi. Due delle tre peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono arrivate contro l’Inter: 0-7 sia il 22 settembre 2013 che il 14 settembre 2014 - l’altro 0-7 è arrivato contro la Juventus (il 4 febbraio 2018). L’Inter potrebbe vincere tutte le prime sei partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore.



Calcio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Sassuolo.