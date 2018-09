Ha faticato più del previsto anche la Juventus per battere il Frosinone, piegato solo dopo 80 minuti. La squadra di Allegri, comunque, dall’alto dei suoi 15 punti, non può che partire da grande favorita nella sfida interna contro il Bologna, anche in ragione dei 6 successi consecutivi in casa con i rossoblu. La vittoria bianconera, valutata appena 1,18, ha in assoluto la quota più bassa di tutto il turno di Serie A. Già alto il pareggio a 7,00, alle stelle un clamoroso colpo del Bologna, dato a 15. A Frosinone si è definitivamente consolidato il feeling tra Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, autori dei gol partita e coppia sempre più affiatata. CR7 ancora a segno è dato a 1,35, a 2,75 il gol dell’esterno toscano.