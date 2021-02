Tre gol per riscattare i ko con Napoli e Porto, tre gol per approfittare dei ko di Milan e Napoli e del pari con la Roma.Il primo pericolo del match è dalle parti di Buffon, con Reca che si inserisce ma calcia a lato. La Juve reagisce con Kulusevski e Ramsey: il tiro dello svedese termina alto, il tocco sotto del gallese sfiora il palo. Al 33' grande chance per de Ligt, che calcia di prima intenzione e manca la porta per pochissimo. Cinque minuti più tardi è ancora Ramsey pericoloso: il tiro del gallese termina sulla traversa.Nella ripresa, i bianconeri abbassano i ritmi e gestiscono il doppio vantaggio. A metà secondo tempo arriva anche il tris, con un tiro dida dentro l'area. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio in Serie A di Nicolò Fagioli e per qualche spezzone di partita per Morata.. ​