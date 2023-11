Di seguito, tutti gli episodi da moviola del derby d'Italia tra Juventus-Inter.



GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA



12' - Intervento a gamba tesa di Barella su Chiesa, non ravvisato da Guida



11' - Primo giallo della sfida: fallo di mano volontario di Cambiaso che spezza l'iniziativa di Dimarco



10' - Prime proteste che accendono il match, per un contatto (non fischiato dal direttore di gara) tra Chiesa e Dumfries. L'olandese sembrava aver atterrato l'azzurro