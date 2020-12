Il derby della Mole, si legge in una nota, è stata la prima stracittadina del calcio italiano, quella Mole Antonelliana che è il simbolo del capoluogo piemontese, il più antico confronto tra due squadre della stessa città del calcio italiano. La prima partita fu disputata nel lontano 13 gennaio 1907 quando Juventus e Torino, al Velodromo Umberto I, scesero in campo per contendersi la posta in palio e anche dare un colore predominate alla città che li ospitava. Predominate fu nei primi anni il colore granata fino al 1949 quando si consumò la tragedia di Superga, trentuno i morti, dove cadde l’aereo che trasportava il Grande Torino di ritorno da Lisbona per una partita di beneficienza. Il prossimo derby non avrà, ancora purtroppo, il calore delle due tifoserie a supporto. Di certo entrambe le formazioni scenderanno in campo per cercare di conquistare una posta in palio importante per dare una svolta ad un campionato che per entrambe, anche se da posizioni diametralmente opposte, si sta consumando al di sotto delle aspettative. I bianconeri, sempre più Ronaldo dipendenti, sono reduci da una convincente prestazione in Champions contro gli ucraini della Dinamo Kiev ma anche dall’1 a 1 in campionato a Benevento. I granata, invece, dal rocambolesco pari interno contro la Sampdoria per 2 a 2 con il non esaltante terz’ultimo posto in classifica con sei punti: una sola vittoria all’attivo e tre pareggi in none gare. Che derby sarà? Pirlo non potrà disporre degli infortunati Chiellini e Buffon e dello squalificato Morata, a segno contro la Dinamo Kiev. Toccherà a Dybala far coppia in attacco con un Ronaldo da record anche per la sua 750esima rete messa a segno tra campionati e nazionali. Titolare anche Chiesa dopo l’ottima prestazione in Champions e il suo primo gol in bianconero. Giampaolo, di contro, probabilmente preferirà in attacco Verdi a Zaza per affiancare Belotti, Ansaldi e Sinco presidieranno le fasce e confermerà la linea difensiva formata da Lynco, Bremer e Ricardo Rodriguez. Pronostico a senso unico per i quotisti che tingono di bianconero le quote proposte per il derby con l’1 a 1,45, l’X a 4,75 ed il 2 a 6,40.