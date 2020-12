Ancora Serie A, ancora un turno infrasettimanale, l’ultimo di un 2020 da dimenticare. Questa sera, alle 20:45, ladopo aver fatto poker con il Parma, ospita ladistante ben sedici punti in classifica relegata nei bassifondi della classifica per aver conquistato solo undici punti e subito ben sei sconfitte in tredici turni. Sarà una partita molto speciale, si legge in una nota, per la storica rivalità tra le tifoserie ed anche per l’ex di turno Federico Chiesa. Lo scorso anno grazie anche ad una doppietta di Ronaldo finì con un netto 3 – 0. Bisogna tornare indietro di dodici anni per registrare un successo degli ospiti nel capoluogo piemontese contro i bianconeri. Pochi dubbi per Pirlo che dovrebbe schierare in porta Szczesny con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Chiesa dovrebbe essere preferito a Kulusevski con i confermatissimi Weston McKennie e Rodrigo Betancur ormai a suo agio nei meccanismi bianconeri. In attacco ancora una volta Cristiano Ronaldo avrà al suo fianco Alvaro Morata mentre Dybala ricomincerà dalla panchina. Prandelli, che non potrà contare sull’indisponibile Cutrone, dal canto suo proporrà Vlahovic in attacco con Ribery, l’ex Caceres in difesa con Dragowski a difendere la porta. Gli analisti di BetFlag vedono bianconero e propongono l’1 basso a 1,32, con il 2 lontanissimo a 8,80 e l’X a 5,25.Domani sera, alle 20:45, fischio d’inizio per il match clou della quattordicesima giornata con Milan e Lazio che non possono permettersi passi falsi. A cominciare dai rossoneri che lamentano numerose assenze a cominciare dall’attacco con Ibrahimovic e Rebic, insieme a Bennacer e fors’anche Tonali. Donnarumma in porta avrà a sostegno la linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Romagnoli e Hernandez con speedy Leao unica punta che ha portato a 6 secondi e 76 centesimi contro il Sassuolo il record per il goal più veloce della serie A.Simone Inzaghi, il tecnico della Lazio, invece, potrebbe tornare a disporre di Acerbi e Correa, assenti nel confronto con il Napoli, con Immobile e Caicedo coppia d’attacco. Per la bandiera delle scommesse è confronto tutt’altro che scontato e banca l’1 alto a 2,23, con il 2 non lontanissimo a 3,05 e con l’X a 3,55.