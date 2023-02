Un nuovo capitolo di un'eterna sfida:si affrontanoin un match valido per la 22ª giornata di Serie A. Squadre divise da due soli punti in classifica, 26 per i bianconeri (complice il -15 inflitto per il caso plusvalenze) e 24 per la Viola: la squadra di Allegri arriva dal largo successo sulla Salernitana che ha interrotto la striscia di tre partite senza vittoria (2 sconfitte e un pareggio); sta peggio la formazione di Italiano, che non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite realizzando due soli gol nel parziale (3 sconfitte e un pareggio).- La Juve ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A contro la Fiorentina (2 pareggi, 2 vittorie), dopo averne vinte nove nelle precedenti 11 (un pareggio, una sconfitta). Nelle ultime 11 gare tra le due squadre in casa dei bianconeri in campionato, 10 vittorie per i piemontesi e uno solo per i toscani, lo 0-3 del 22 dicembre 2020 che rappresenta il secondo miglior successo della Viola in casa della Vecchia Signora dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955. La Fiorentina è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha ottenuto più vittorie casalinghe in Serie A da allenatore della Juventus (insieme a Roma, Udinese e Sassuolo: sei successi su sei confronti allo Stadium. La Juventus ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare interne di campionato contro Atalanta e Monza: non rimane almeno tre gare casalinghe senza vincere in Serie A dall’inizio della stagione 2015/16. Nel 2023 la Fiorentina ha vinto solo una volta su sei partite giocate di Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte): dall'inizio di questo anno solare solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio dei cinque punti conquistati dalla Viola in campionato.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di