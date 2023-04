Domenica sera l’Allianz Stadium si prepara a vivere una notte di gala ospitando il Napoli capolista. La Juventus arriva all’appuntamento sull’onda lunga della qualificazione alle semifinali di Europa League e punta a ritrovare il feeling con la vittoria anche in Serie A. Gli esperti vedono la formazione di Spalletti favorita a 2,60 contro il 2,90 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,15 per il pareggio. Divisione della posta avvenuta solo in due occasioni negli ultimi 19 incroci in campionato tra le due squadre a dimostrazione di come Juventus e Napoli difficilmente si accontentino. La sfida tra la seconda e la terza miglior difesa della Serie A fa preferire l’Under, a 1,65, all’Over, a 2,10. Se un goal da fuori area, offerto a 3,00, potrebbe diventare una soluzione decisiva in un match tirato, ecco che la sfida tra i due toscani Allegri e Spalletti, potrebbe provocare scintille visto il carattere forte di entrambi: l’ammonizione di uno dei due allenatori si gioca a 4,00. Victor Osimhen, nelle ultime sei giornate di campionato, ha trovato il gol solo contro il Torino e vuole aiutare il Napoli a uscire da un momento non facile: il nigeriano che sblocca la gara come primo marcatore è offerto a 6,00. Da un numero 9 all’altro perché anche Dusan Vlahovic ha voglia di rivalsa: l’ultimo gol dell’attaccante serbo, in Serie A, è datato 7 febbraio quando fu decisivo con una doppietta alla Salernitana. Un’altra marcatura multipla, domenica sera, pagherebbe 18 volte la posta. La giornata numero 31 di campionato terminerà lunedì sera con l’altro big match di giornata tra Atalanta e Roma in cui ci si gioca molto in ottica qualificazione alla Champions League. La Dea, secondo gli esperti, parte avanti a 2,35 rispetto al 3,15 dei giallorossi con il pareggio in quota a 3,25. La possibilità che entrambe vadano a segno, Goal a 1,80, è alta vista la potenza offensiva delle formazioni di Gasperini e Mourinho. La Roma, in stagione, è arrivata a collezionare ben 29 legni colpiti, di cui 15 in Serie A con i bergamaschi fermi a 8: un altro palo o traversa centrati è dato a 2,00. I capitolini e l’Atalanta sono le due formazioni che hanno usufruito di più calci di rigore in Serie A: un altro tiro dal dischetto è offerto a 2,80. Rasmus Højlund è una delle grandi rivelazioni dei nerazzurri come dimostrano i suoi 8 gol segnati in maglia atalantina: la rete numero 9 del danese si gioca a 3,00. Tammy Abraham, in gol a 4,00, giocò al Gewiss Stadium una delle sue migliori partite e sogna di ripetersi lunedì sera. La Lazio, vincente a 1,85, parte favorita contro il Torino, in quota a 4,80, ma da non sottovalutare. L’Inter, tre punti a 1,57, dovrà evitare distrazioni contro l’Empoli, dato a 5,50. Il Milan, ancora euforico per aver conquistato la semifinale di Champions League dove è atteso dai cugini nerazzurri, ospita, da favorito a 1,50, un Lecce, in quota a 7,50, che ha centrato un solo punto nelle ultime sette di campionato.