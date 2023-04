Ilper mettere in cassaforte lo scudetto e lasciarsi alle spalle la delusione dell'eliminazione ai quarti di Champions League per mano del Milan, laper contro-sorpassare la Lazio sconfitta ieri in casa dal Torino. Napoli-Juve è prima contro terza, in attesa di capire cosa succederà nell'ambito del caso plusvalenze.rilanciache eranosqualificati in Europa, mentre deve rinunciare agli infortunati. A sorpresa fuori Zielinski, gioca ancora Ndombele.tiene a riposoin vista della semifinale di Coppa Italia da giocare mercoledì contro l'Inter e nel frattempo si affida all'exper provare a ribaltare il 5-1 subito al Maradona nella gara d'andata. Bremer non ce la fa, giocada centrale.Laè rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (9V, 2N): l’unico successo partenopeo nel periodo risale al 22 aprile 2018 con gol di Kalidou Koulibaly al minuto 90.La Juventus ha perso le ultime due partite di campionato: l’ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e marzo 2011 (tre con Luigi Delneri allenatore)Ilnon ha vinto in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P), tante quante nelle prime 24 giornate di questa Serie A (2N, 1P); dopo lo 0-0 contro il Verona, la squadra di Spalletti potrebbe rimanere a secco di gol in due match consecutivi di Serie A per la prima volta da dicembre 2020.Juventus (17) e Napoli (15) sono due delle quattro formazioni ad aver registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei 2022/23, davanti a loro solo Barcellona (22) e Lazio (18).