Il mese di Aprile si apre per la Lega Serie A con una nuova Assemblea che vede coinvolti i dirigenti e presidente delle 20 società del nostro massimo campionato. Conovcata alle 14:45 in via Rosellini a Milano, vede tra i temi all’ordine del giorno della riunione la discussione sull'indice di liquidità (proposto dalla Figc come elemento cardine per l'iscrizione ai campionati), le proposte per misure volte a sostenere le nazionali italiane dopo il flop di Mancini e la non qualificazione ai mondiali in Qatar oltre alle modifiche statutarie spinte da Gravina e che il neo-presidente Casini sta cercando di recepire.



15.00 L'ASSEMBLEA È INIZIATA - Hanno preso il via i lavori dell'Assemblea con tutti i rappresentanti delle 20 società che sono presente in sede.



14.45 - Presenti e ultimi arrivati l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali e il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo.

14.30 - Presente l'ad dell'Inter Beppe Marotta, mentre subito dopo di lui, sulla stessa vettura sono arrivati i presidenti di Lazio e Napoli, Lotito e De Laurentiis, oltre al dg della Fiorentina, Joe Barone.

14.15 - Anche il vice-presidente di Lega e dell'Atalanta, Luca Percassi è arrivato in via Rosellini. E subito dopo di lui è arrivato anche il dirigente del Venezia, Ivan Cordoba.

14.10 - Uno dei primi ad arrivare è l'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene