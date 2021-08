L’addio di Cristiano Ronaldo e un solo punto conquistato nelle prime due giornate di campionato: bilancio negativo per la Juventus di Massimiliano Allegri alla prima sosta di campionato, e i bianconeri, che - si legge in una nota - nelle scommesse Serie A 2021/22 alla vigilia della stagione partivano favoriti sia secondo i bookmaker che secondo gli scommettitori, perdono un po’ di certezze. I passi falsi contro Udinese ed Empoli non hanno stravolto la situazione, ma le quote antepost per la lotta Scudetto ora vedono di nuovo l’Inter favorita. I campioni d’Italia non stanno pagando il cambio in panchina e l’addio di Lukaku e Hakimi e tornano in vetta ai pronostici, al punto che il bis in Serie A vale 2,75. Perde una posizione la Juventus che ora si gioca a 3,00, con l’Atalanta che nelle Scommesse Serie A si piazza all’ultimo gradino del podio a 7,00 volte la posta. Ottime partenze per Milan, Napoli, Roma e Lazio, a punteggio pieno. Tutte stanno accorciando le distanze sulla lavagna scommesse di Betaland: i rossoneri si giocano a 8,00, il Napoli e la Roma a 10. Sarri è il primo a cercare la calma in casa Lazio, che per lo Scudetto è proposta a 20 volte la posta.