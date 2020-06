Dopo oltre tre mesi il pallone ricomincia a rotolare anche in Serie A. Il massimo campionato di calcio italiano riparte, tra sabato 20 e domenica 21 giugno, con quattro partite di recupero in modo da allineare tutte le squadre per il rush finale. Il big match va in scena a San Siro dove, domenica sera, l’Inter di Conte, impegnata ad accorciare su Juventus e Lazio, ospiterà la Sampdoria di Ranieri, in piena lotta retrocessione. I betting analyst vedono nettamente favoriti Lukaku e compagni il cui successo è dato a 1,37, contro il 9,25 degli ospiti. Si prevede un match ricco di gol visto che l’Over a 1,60 si fa preferire all’Under, 2,25. Un pirotecnico 3-2, risultato uscito più volte a San Siro tra le due formazioni, pagherebbe 28 volte la posta. La Serie A ripartirà però 24 ore prima quando il Torino, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, riceverà il Parma. I granata sono leggermente in vantaggio sui ducali, visto che i tre punti sono sulla lavagna a 2,10 contro il 3,55 degli uomini di D’Aversa. Sempre sabato 20 il Verona, grande sorpresa del campionato, ospiterà il Cagliari. La decima vittoria per i gialloblù è a 2,20, mentre il blitz dei sardi a 3,40. Ultimo match in programma è quello tra Atalanta e Sassuolo con i nerazzurri di Gasperini che vogliono consolidare il quarto posto. Partita in discesa per il Papu Gomez e i suoi compagni vista la quota di 1,40 mentre ai ragazzi di De Zerbi servirà un mezzo miracolo: espugnare Bergamo, infatti secondo i quotisti, pagherebbe 7 volte la posta, secondo Agipronews.