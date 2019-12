Dopo l'anticipo di ieri tra Inter e Roma, torna in campo oggi la Serie A con le sfide tra Atalanta e Verona, Udinese e Napoli e Lazio-Juve. Di seguito gli episodi da moviola della giornata analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ATALANTA – H. VERONA ore 15:00

VALERI di Roma 2

GIALLATINI – MONDIN

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: DE MEO



61' Castagne anticipa Faraoni in area di rigore: il difensore scaligero entra in ritardo sull'esterno. L'arbitro prima lascia correre poi, richiamato dal Var, assegna giustamente il penalty.



23' Rimessa laterale in favore del Verona in zona d'attacco, due giocatori scaligeri con il pallone tra le mani. Batte velocemente Faraoni, mentre Rahmani resta per pochi secondi con la sfera in mano, per poi buttarla via. Il pallone arriva a Di Carmine che segna, con la maggior parte dei difensori dell'Atalanta fermi. Proteste per gli orobici, dopo un silent check con il Var l'arbitro convalida la rete del Verona. Il Var infatti non può intervenire in alcun modo sulle rimesse laterali. L'arbitro ha valutato che la posizione del fallo laterale era corretta, dunque non ha ordinato la ripetizione.







UDINESE – NAPOLI ore 18:00

MARIANI di Aprilia

SCHENONE – VIVENZI

IV: AURELIANO

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: PRETI