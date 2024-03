Serie A, la MOVIOLA LIVE: gol di Lapadula prima annullato e poi convalidato

Di seguito, tutti gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com.



Cagliari-Salernitana (sabato ore 15.00):



Fourneau

Prenna e Palermo

IV UOMO Manganiello

VAR Di Paolo

AVAR Abisso



13' - Palla profonda per Lapadula che salta Ochoa e deposita in rete: il gol viene annullato per fuorigioco dell'attaccante, ma il VAR convalida!



Sassuolo-Frosinone (sabato ore 15.00)



La Penna

Di Iorio e Rossi

IV UOMO Gualtieri

VAR Serra

AVAR Irrati



Genoa-Monza (sabato ore 20.45)



Feliciani

Raspollini e D'Ascanio

IV UOMO Fabbri

VAR Marini

AVAR Valeri