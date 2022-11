Di seguito i principali episodi arbitrali delle sfide tra Napoli-Udinese, Sampdoria-Lecce e Bologna-Sassuolo, valide per la 15esima giornata di Serie A.





Napoli – Udinese ore 15.00

Ayroldi

Ranghetti – Del Giovane

Iv: Baroni

Var: Abisso

Avar: Nasca



Non ci sono stati episodi rilevanti.



Sampdoria – Lecce ore 18.00

Doveri

Rocca – Cavallina

Iv: Feliciani

Var: Guida

Avar: Banti



49' - Lancio per Di Francesco che controlla e batte Audero in diagonale, ma viene segnalato il leggero fuorigioco di partenza.



Bologna – Sassuolo ore 20.45

Pezzuto

Bercigli – Cecconi

Iv: Santoro

Var: La Penna

Avar: Abbattista