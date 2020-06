Dopo Milan-Roma altre 4 partite diin campo e come sempre Calciomercato.com vi offredell'intero turno di campionato.PAIRETTO (FIORITO, CALIARI; IV: MARINI; VAR: NASCA; AVAR: LONGO)Prima annullato e poi invece concesso con il Var il gol del vantaggio del Napoli. Sulla palla di Fabian Ruiz, Mertens parte in posizione regolare e, nonostante la segnalazione dell'assitente per fuorigioco, con il var viene concesso il gol.Regolare il gol di Petagna con la palla che passa sotto le gambe di Koulibaly.Il Napoli chiede un tocco di mano in area sul tiro deviato di Mario Rui, ma il var conferma: solo calcio d'angolo.Annullato il 3-1 di Insigne. Al momento del lancio di Fabian Ruiz per Mertens, il belga parte in leggera posizione di fuorigioco prima dell'assist per Insigne.DOVERI (GIALLATINI, BRESMES; IV: MAGGIONI; VAR: MASSA; AVAR: LIBERTI)Contatto in area La Gumina-Danilo con la punta della Sampdoria che cade dopo un colpo involontario al volto. Nessun rigore perché l'azione era ferma per fuorigioco.GIUA (ALASSIO, DE MEO; IV: PRONTERA; VAR: DI PAOLO; AVAR: COSTANZO)Giallo per Kumbulla, saltato da Defrel al limite. Era diffidato, salterà la sfida con il Parma..Manca il giallo per Haraslin che stende Zaccagni al limite dell'area.DI BELLO (DI VUOLO, DI IORIO; IV: AURELIANO; VAR: CHIFFI; AVAR: TOLFO)Check al var per il gol dell'1-1 di Lasagna. L'attaccante è tenuto in gioco da Djimsiti che si fa beffare a 40 metri dalla porta in contropiede.Ingiusto il giallo per Malinovskyi che entra in scivolata in netto anticipo su Lasagna colpisce la palla e poi i due vanno a scontrarsi con l'ucraino che non affonda il colpo.