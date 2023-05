Si apre, alle ore 15, il sabato di Serie A con Salernitana-Udinese e Spezia-Torino. Di seguito, vivi insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola.



SALERNITANA – UDINESE Sabato 27/05 h. 15.00



Arbitro: Baroni

Assistenti: Marchi - Vigile

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Di Martino

AVAR: Muto



SPEZIA – TORINO Sabato 27/05 h. 15.00



Arbitro: Guida

Assistenti: Tegoni - Preti

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR: Fourneau

AVAR: Marini



84' - IL VAR ANNULLA LA RETE DI NZOLA - Ancora il Var protagonista che annulla la rete di Nzola a causa del fuorigioco di Bastoni sul tocco di Agudelo. Si rimane sul 3-0 per i granata.



35' - IL VAR ANNULLA UN RIGORE ALLO SPEZIA - Intervento del Var sul calcio di rigore assegnato allo Spezia per fallo di Buongiorno che trattiene in maniera evidente Nzola. C'è un fallo di mano precedente di Gyasi. Tiro dal dischetto giustamente annullato da Guida