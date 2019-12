Sono cinque le partite di Serie A in programma oggi in attesa del posticipo tra Sassuolo e Napoli. Di seguito gli episodi da moviola della 17esima giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



ATALANTA – MILAN domenica ore 12:30

LA PENNA di Roma 1

MELI di Parma – FIORITO di Salerno

IV: MARIANI di Aprilia

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: DI PAOLO di Avezzano (VAR Pro)



36’ Colpo a palla lontana di Musacchio su Gomez: rischio rosso per il centrale del Milan, l’arbitro sceglie di non intervenire.





LECCE – BOLOGNA domenica ore 15:00

ABISSO di Palermo

CARBONE di Napoli – BACCINI di Conegliano

IV: BARONI di Firenze

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: PRETI di Mantova



40’ Medel e Tachsidis vengono a contatto. Fallo del centrocampista del Lecce che, con Medel a terra, scalcia il pallone. Reazione veemente del cileno: giallo per entrambi.



11’ Annullato un gol a Babacar per fuorigioco, segnalato prima dall’assistente e poi confermato dal Var



PARMA – BRESCIA domenica ore 15:00

FOURNEAU di Roma 1

BINDONI di Venezia – VALERIANI di Ravenna

IV: ROS di Pordenone

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: TOLFO di Pordenone