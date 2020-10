Sono quattro gli anticipi della 4a giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali. Spicca sicuramente il derby tra Inter e Milan in programma alle 18.del sabato di Serie A analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:PASSERI – TEGONIIV: PASQUAVAR: NASCAAVAR: PRETI- Lammers segna il gol del 4-1 su assist di Romero. Il Var controlla la posizione di partenza dell'attaccante dell'Atalanta, che è regolare. È valida la rete della squadra di Gasperini.MELI – BRESMESIV: GIUAVAR: MASSAAVAR: ALASSIOCOSTANZO – BINDONIIV: MARESCAVAR: IRRATIAVAR: CARBONE- Ammonito Kessie che interrompe una ripartenza dell'Inter con un fallo tattico ai danni di Barella. Decisione corretta dell'arbitro.- Lautaro protesta per una trattenuta da dietro di Kjaer al limite dell'area del Milan, ma per l'arbitro è tutto regolare. Il giocatore rossonero mette il corpo e si aiuta con le braccia, l'attaccante dell'Inter sembra accentuare la caduta.- Ammonito Kjaer. Il difensore del Milan entra in ritardo da dietro ai danni di Lautaro Martinez. Giusta la decisione del direttore di gara.. Ibrahimovic - in posizione regolare sull'assist di Calhanoglu - entra in area di rigore, Kolarov col piede sinistro in caduta colpisce il piede destro dell'attaccante rossonero nel tentativo di entrare sul pallone. Nessun dubbio per l'arbitro Mariani: c'è il penalty per il Milan. Il Var conferma la decisione del direttore di gara.LO CICERO – CECCONIIV: PEZZUTOVAR: ABISSOAVAR: LONGO