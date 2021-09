Di seguito i principali episodi da moviola degli ultimi tre match del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie A, Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, in scena alle 18.30, e Roma-Udinese, in scena alle 20.45, analizzati da Calciomercato.com:





SAMPDORIA – NAPOLI

VALERI

GALETTO – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



73' - GOL ANNULATO ALLA SAMPDORIA! Apertura a sinistra per Caputo, che calcia da buona posizione. Koulibaly mura, la palla arriva a Candreva, per il quale è un gioco da ragazzi spingere in rete. Ma si alza la bandierina: offside di Caputo.​



21' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Anguissa porta palla e serve Osimhen nello spazio: davanti al portiere il nigeriano lo scavalca col tocco sotto e sigla il 2-0, ma si alza la bandierina: offside.​





TORINO – LAZIO

ABISSO

TEGONI – VONO

IV: MARCENARO

VAR: ORSATO

AVAR: VIVENZI



90' - RIGORE PER LA LAZIO Muriqi viene atterrato in area da Djidji, l'arbitro concede il calcio di rigore in favore dei biancocelesti, che appare vistoso.​





ROMA – UDINESE

RAPUANO

RANGHETTI – SCATRAGLI

IV: MIELE G.

VAR: CHIFFI

AVAR: DI VUOLO