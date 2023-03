Calciomercato.com vi offre come sempre la moviola LIVE delle due partite in programma oggi venerdì 17 marzo. Si parte con Sassuolo-Spezia alle 18.30, arbitro Ghersini, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Empoli con Dionisi designato.



SASSUOLO – SPEZIA Venerdì 17/03 h. 18.30

GHERSINI

PASSERI – COSTANZO

IV: MIELE G.

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI



69' - Salvataggio di Amian su Laurienté, ma il terzino devia il pallone con un braccio: rigore e giallo per lui.



66' - Notizia bruttissima per Semplici: Nzola allarga il braccio su Matheus Henrique, il bomber dei liguri salterà la gara contro la Salernitana.





ATALANTA – EMPOLI Venerdì 17/03 h. 20.45

DIONISI

ROSSI C. – D’ASCANIO

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO



PRIMO TEMPO