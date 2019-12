Pronostico in bilico, invece, per la partita al Franchi tra Fiorentina e Roma, in programma domani sera. Sognano i giallorossi, battuti solo una volta da fine settembre e ora quarti in classifica: Fonseca punta ad accorciare le distanze sulla Lazio (questa settimana ferma per la Supercoppa), ma gli analisti concedono solo un piccolo vantaggio agli ospiti, dati a 2,37. Compito comunque duro per la squadra di Montella, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite disputate tra campionato e Coppa Italia. La scossa dei viola pagherebbe 2,95, un altro segno «X» dopo quello dello scorso aprile all'Olimpico è a 3,35.