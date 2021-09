Romeluha lasciato l', così comeha detto addio allae Gigioal. Alcuni big sono partiti, altri sono rimasti, altri ancora devono rialzarsi dopo una stagione dura. La Serie A è ripartita alla ricerca di nuovi uomini simbolo, che devono diventare stelle per le proprie squadre e trainanti per il campionato italiano. E la top 10 di chi vale di più ci dice chi devono essere i top player tricolori.Senza, la top 10 è tutta nuova, riscritta, con un predominio netto dell'Inter, tre juventini, un laziale e un solo milanista (in scadenza di contratto). E Paulo, che fino a qualche stagione fa era tra i più 'valorosi', ora è a stento in classifica. Mentre sono fuori Victor, attaccante del Napoli, e, punto di forza delsecondo in campionato qualche mese fa. Anche Insigne è lontano. Così come i giocatori dell': il primo è Gosens, al 36esimo posto. Mentre, il più desiderato sul mercato, è al 25esimo... Di seguito, la top 10 (valori Transfermarkt).. Paulo, attaccante della: 50 milioni di euro.