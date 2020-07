Il campionato è ormai agli sgoccioli, molti verdetti sono stati emessi e alcuni esiti si preannunciano scontati. Un esempio è Lazio-Brescia, con i biancocelesti ormai matematicamente in Champions League e le Rondinelle già retrocesse. La squadra di Inzaghi però, ancora può puntare al terzo o secondo posto e, soprattutto, vuole trascinare il suo bomber Ciro Immobile verso la conquista della Scarpa d’Oro. Il pronostico è a senso unico, la Lazio conduce a un rasoterra 1.16, la vittoria dei bresciani vale ben 14.50, difficile anche il pareggio, a 7.25. Occhi puntati su Immobile: il suo gol sembra certo, a 1.30, meglio puntare su una doppietta, a 2.00, o sulla seconda tripletta dopo quella al Verona, proposta a 6.00. Sempre a proposito di Immobile, al biancoceleste restano due partite per provare a eguagliare o superare il record di Higuain di 36 reti in una stagione: l’ipotesi che Immobile superi il Pipita del Napoli 2015-16 è proposta a 2.40.