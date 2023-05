Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League, dall’altra quella di dare una sterzata per la salvezza. Lazio-Lecce è l’anticipo della 35ª giornata di Serie A 2022/23 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma venerdì 12 maggio alle ore 20.45. Si tratta del periodo più difficile per la squadra di Sarri che ha perso 3 delle ultime 4 giocate, ma neanche Baroni può sorridere dopo risultati pessimi che hanno risucchiato definitivamente i giallorossi nel novero delle squadre che rischiano la B. I capitolini sperano in un risveglio di Immobile a secco di gol in casa addirittura da settembre, i pugliesi invece cercano punti insperati prima del tour de force in cui affronteranno anche rivali dirette per la permanenza in Serie A.



PRECEDENTI - Dopo quattro risultati utili di fila, la Lazio ha perso le ultime due sfide di Serie A contro il Lecce; tuttavia, delle otto sconfitte subite dai biancocelesti nei 31 match disputati finora contro la squadra salentina, soltanto una è arrivata all’Olimpico: quella per 1-2, del gennaio 2011. Nei 15 confronti di Serie A andati in scena all’Olimpico tra Lazio e Lecce, i biancocelesti sono rimasti a secco di gol soltanto in una sfida il 30 aprile 1989 (0-0).