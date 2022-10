La domenica dell'Olimpico regala una sfida al vertice tra due delle squadre più in forma del campionato. La Lazio di Maurizio Sarri arriva sulla scia di 4 successi consecutivi (senza reti subite) e ospita la sorprendente Udinese di Andrea Sottil, con cui condivide il terzo posto in classifica a 20 punti, insieme al Milan. Nella passata stagione vennero fuori due pareggi: uno scoppiettante 4-4 nell'andata dell'Olimpico e un più sobrio 1-1 alla Dacia Arena. Calcio d'inizio alle 15 (diretta esclusiva e streaming su Dazn).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil