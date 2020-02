Si disputerà domani sera all’Olimpico di Roma il recupero della 17esima giornata di Serie A tra la Lazio e il Verona. La partita era stata rinviata per far disputare ai biancoceslesti la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Si affronteranno due squadre che sono le rivelazioni di questo campionato. Nelle quote, si legge in una nota, è favorita la Lazio (a 1,38), in corsa per un posto in Champions League e forse per qualcosa in più, sul Verona (a 8,50) che è in competizione per un posto in Europa League. I ragazzi di Inzaghi sono imbattuti da 13 giornate in cui hanno collezionato 11 vittorie consecutive, il pareggio nel derby e il successo di domenica scorsa con la Spal. La neopromossa squadra di Juric, reduce dal pareggio nella milano rossonera, nelle ultime cinque partite ha ottenuto 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi). Per gli amanti delle statistiche e dei risultati storici, la vittoria della Lazio per 4-2, stesso risultato dell’anno dello scudetto 1973-74, vale 42 volte la posta mentre la vittoria per 0-1 del Verona, come accaduto nell’ultimo successo degli scaligeri a Roma il 16 dicembre 1984 (anno dello scudetto), vale 20 volte la posta, secondo Agipronews.