Empoli-Lecce è il penultimo match della 28esima giornata di Serie A che andrà in scena in questa sera. Non alle 18.30, visto il cortocircuito in uno spogliatoio che ha provocato un principio d'incendio allo stadio Castellani. In attesa di scoprire l'inizio ufficiale del fischio d'inizio, ecco le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni