Dopo aver archiviato le semifinali d'andata di Coppa Italia, è tempo di rituffarsi nel campionato, con la 28esima giornata alle porte: l'Inter di Simone Inzaghi apre di venerdì sera e cerca il ritorno alla vittoria in casa con la Salernitana, l'ultima squadra ad aver subito più di due gol dai nerazzurri, a dicembre; potrebbe essere la volta di Alexis Sanchez in attacco, il dubbio è tra lui e Lautaro.



La giornata prosegue con l'interessante sfida fra Roma e Atalanta sabato pomeriggio, e offre la portata principale domenica sera con la sfida al vertice tra Napoli e Milan, appena dopo l'impegno casalingo della Juventus contro lo Spezia (bianconeri ancora senza Bonucci e con la difesa in emergenza). Gasperini recupera Muriel che rimane in ballottaggio, Mourinho deve ancora fare a meno di Oliveira. Napoli con Politano recuperato e in vantaggio su Elmas, Milan con i ballottaggi Kessié-Bennacer e Messias-Saelemaekers.



IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING



Inter-Salernitana venerdì alle 20:45 (Dazn/Sky)

Udinese-Sampdoria sabato alle 15:00 (Dazn)

Roma-Atalanta sabato alle 18:00 (Dazn)

Cagliari-Lazio sabato alle 20:45 (Dazn/Sky)

Genoa-Empoli domenica alle 12:30 (Dazn/Sky)

Bologna-Torino domenica alle 15:00 (Dazn)

Fiorentina-Verona domenica alle 15:00 (Dazn)

Venezia-Sassuolo domenica alle 15:00 (Dazn)

Juventus-Spezia domenica alle 18:00 (Dazn)

Napoli-Milan domenica alle 20:45 (Dazn)