A una settimana dal via e dalle sentenze già espresse durante la prima giornata una Serie A inevitabilmente rivoluzionata da altri 7 giorni di mercato si appresta a ripartire con il programma della seconda giornata.



Si parte domani, sabato 26 agosto con le prime 4 gare che vedranno l'Atalanta partire a Frosinone alle 18.30 e Milan e Roma affrontare alle 20.45 rispettivamente in casa e in trasferta il Torino e il Verona. Big match di giornata Napoli-Sassuolo, domenica alle 20.45, mentre si chiude alle 20.45 di lunedì 28 agosto con Cagliari-Inter. Oltre alle mosse mercato, tanti i dubbi di formazione con i primi infortuni, come quello di Renato Sanches e qualche ritorno importante come quello di Pogba.



IL PROGRAMMA

Sabato 26 agosto

18:30 Frosinone-Atalanta (Dazn/Sky)

18:30 Monza-Empoli (Dazn)

20:45 Milan-Torino (Dazn/Sky)

20:45 Veorna-Roma (Dazn)



Domenica 27 agosto

18:30 Fiorentina-Lecce (Dazn)

18:30 Juve-Bologna (Dazn)

20:45 Lazio-Genoa (Dazn/Sky)

20:45 Napoli-Sassuolo (Dazn)



Lunedì 28 agosto

18:30 Salernitana-Udinese (Dazn)

20:45 Cagliari-Inter (Dazn)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI