Seconda giornata di Serie A, questa volta con tutte e 20 le squadre in campo, a differenza del primo turno che è ancora in attesa dei recuperi che verranno effettuati settimana prossima. Da domani alle 15, con Torino-Atalanta, a lunedì sera, con il posticipo fra Bologna e Parma, la giornata vedrà quattro match durante il sabato e cinque alla domenica, più il Monday Night.



Per la prima stagionale, l'Atalanta di Gasperini sceglie sostanzialmente l'undici della scorsa stagione, con Malinovskiy, Gomez e Zapata. L'unica novità dovrebbe essere Sutalo. Di fronte, un Torino confermato, a parte la novità Linetty, oltre a Giampaolo in panchina. Per l'esordio in questo campionato, Conte per la sua Inter deve rinunciare allo squalificato de Vrij e schiera Hakimi, mentre Vidal è in ballottaggio con Eriksen e Sensi.



Fra i match di domenica, il Napoli questa volta dovrebbe partire con Osimhen titolare, mentre nel Milan a Crotone sarà Colombo a sostituire Ibrahimovic, fermato dal Covid-19. In Roma-Juventus, infine, vedremo Dzeko contro quella che poteva essere la sua squadra. Nella Juve, Dybala e Morata dovrebbero partire dalla panchina.



Serie A, 2a giornata

Ecco tutto il calendario di questo weekend e le probabili formazion



Torino-Atalanta, sabato ore 15

Cagliari-Lazio, sabato ore 18

Sampdoria-Benevento, sabato ore 18

Inter-Fiorentina, sabato ore 20.45

Spezia-Sassuolo, domenica ore 12.30

Napoli-Genoa, domenica ore 15

Verona-Udinese, domenica ore 15

Crotone-Milan, domenica ore 18

Roma-Juventus, domenica ore 20.45

Bologna-Parma, lunedì ore 20.45



