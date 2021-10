Messa alle spalle la tre giorni di coppe con Champions League, Europa Leauge e Conference League che hano regalato emozioni e gioie alterne alle7 italiane impegnate, prende il via questa sera a partire dalle 20.45 la 7a giornata di Serie A con il primo anticipo Cagliari-Venezia. Tante le scelte forzate a cui saranno costretti i nostri allenatori sia per la necessità di un naturale turnover, sia per sistemare problemi nati e sorti per infortuni o indisponibilità. Spiccano nel programma tre big match con il derby di Torino fra Torino e Juventus sabato alle 18, Fiorentina-Napoli domenica alle 18 e la sfida fra Atalanta e Milan che chiuderà il programma domenica sera alle 20.45Tante, come detto, saranno le variazioni tattiche che gli allenatori metteranno in atto a partire dall'Inter di Simone Inzaghi che punterà sudal 1' per dare fiato acontro il Sassuolo. Ancheripartirà dal 1' dopo la panchina iniziale di Champions contro l'Atletico. Il Napoli ritroveràdal 1' come anche la Romadopo le iniziali assenze europee. Il dubbio più grande riguarda la Juventus che difficilmente riproporràfalso 9 anche contro il Torino, ma per cui permane il dubbio sual centro dell'attacco.Infine, ritornato in Champions a gara in corso, dovrebbe sfidare il Milan dal 1' accanto a Zapata, mentre Immobile va verso l'esclusione dopo il problema accusato in coppa.Cagliari-Venezia venerdì ore 20.45Salernitana-Genoa sabato ore 15.00Torino-Juventus sabato ore 18Sassuolo-Inter sabato ore 20.45Bologna-Lazio domenica ore 12.30Sampdoria-Udinese domenica ore 15Verona-Spezia domenica ore 15Fiorentina-Napoli domenica ore 18Roma-Empoli domenica ore 18Atalanta-Milan ​domenica ore 20.45(3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.