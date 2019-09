Alle 18, l’Atalanta, dopo la delusione nell’esordio Champions, ospita una Fiorentina alla ricerca del primo successo stagionale. Compito non facile per il 2 a 3,50, alto sì ma non lontanissimo dell’1 nerazzurro a 2,00 e con l’X a 3,75. Tra le varie tipologie di scommessa è possibile cimentarsi nell’indovinare la fascia del minuto del primo goal con quella che va da 0 a 15 è raccomandato a 2,65, a 3,50 quella dal 16° al 30°, a 4,90 dal 31° al fine del primo tempo, a 8,50 dal 46° al 60°, a 13,50 dal 61° al 75°, a 19,50 dal 76° alla fine della gara mentre nessun goal è indicato a 17,00.