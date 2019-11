"C'è un'aria formidabile e le stelle sono accese": i versi del "Sabato Italiano" di Sergio Caputo calzano alla perfezione per la 13ª giornata della Serie A che concentra il suo clou tutto negli anticipi pre-domenicali: le danze si aprono sabato alle 15.00, quando a Bergamo si affronteranno Atalanta e Juventus. Le quote sono equilibratissime in questo turno, si legge in una nota. I nerazzurri hanno rallentato nell'ultimo scorcio di campionato (due pareggi e un ko nelle ultime tre) scivolando dal terzo al quinto posto, ma nelle quote non sono troppo distanti dalla Juve: sul 2,85 assegnato al loro successo pesano i precedenti, visto che i bianconeri, in campionato, non li superano a domicilio dal 2016. Juventus ancora imbattuta e inevitabilmente favorita, quindi, ma sui bianconeri si punta a 2,35, mentre il picco nella forbice «1X2» è rappresentato dal pareggio, a 3,40. Sulla «X», tra l'altro, si sono conclusi gli ultimi tre precedenti di Serie A giocati a Bergamo, tutti con lo stesso risultato, 2-2: un punteggio che nella prossima sfida è proposto a 11,50, come riporta Agipronews.