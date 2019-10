Dopo il sorpasso in vetta operato dalla Juve ai danni dell'Inter grazie al 2-1 nel derby d'Italia, il titolo platonico di campione d'inverno della squadra di Antonio Conte si gioca a 2,50. La favorita al primo posto al giro di boa, ovviamente, è la Vecchia Signora (1,50 sulla lavagna); l’Atalanta, attualmente terza, paga 16 volte la posta. Poi via via le altre: Napoli (10,00), Roma (75,00), Lazio (100,00), Torino (250,00) e Fiorentina (250,00).