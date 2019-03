A guardare i dati e le quote Juventus-Udinese sembra una partita a senso unico: la squadra di Allegri ha vinto cinque degli ultimi sei confronti contro i friulani e quest'anno in casa, nelle gare di campionato, ha fatto bottino quasi pieno, undici vittorie e due pareggi in tredici gare. Dunque, è più che giustificata la bassa valutazione degli analisti Microgame sull'«1» per il match di domani sera, dato a 1,32 come quota più bassa dell'intero turno di Serie A. Chi ha buona memoria, però, ricorderà di sicuro che l'Udinese è una delle poche squadre riuscita a conquistare la vittoria allo Stadium (dal 2011 solo nove squadre ce l'hanno fatta). Un altro successo friulano sarebbe un colpo da 10 volte la scommessa, uno 0-1 come nell'agosto 2015 (data dell'impresa, che avvenne alla prima di campionato) è una ripetizione da 22 contro 1. Alta anche la quota del pareggio, proposto a 5,15. Tra i marcatori, come al solito, spicca Cristiano Ronaldo, dato a 3,30 per un gol. Il portoghese, pur essendo al comando della classifica marcatori, con 19 centri, non ha ancora realizzato una tripletta nel nostro campionato: il suo primo "hat trick" vale 9,50.