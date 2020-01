Il campionato arriva al giro di boa con l’ultima giornata del girone di andata che regala sfide da non perdere, a cominciare dai tre anticipi del sabato in cui spicca Lazio – Napoli. I biancocelesti sono tra le squadre più in forma del momento: 9 le vittorie consecutive – con Inzaghi che ha eguagliato il record di Eriksson – e a ridosso della coppia Juventus – Inter in cima alla classifica. Opposta la stagione del Napoli che, anche dopo l’arrivo di Gattuso in panchina, non sembra essersi ripreso, come dimostra la sconfitta al San Paolo con l’Inter. Per gli esperti, la Lazio centrerà il traguardo delle 10 vittorie di fila, i biancocelesti sono infatti avanti, a 2.10, i partenopei inseguono a 3.25, il segno X vale 3.75. Anche gli scommettitori si schierano con i padroni di casa, il 75% ha puntato sulla vittoria dei capitolini. Una caratteristica della squadra di Inzaghi è quella di segnare oltre il 90esimo minuto: nelle ultime 10 partite, sono ben 6 le reti messe a segno nei minuti di recupero dai biancocelesti. Anche con il Napoli, il gol della Lazio potrebbe arrivare in extremis, tra il 76esimo e fine gara è proposto a 1.95.