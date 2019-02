Sabato due anticipi. Alle 15 il Torino ospita l’Atalanta per una gara che promette non poche emozioni. Padroni di casa che sognano l’aggancio in classifica degli ospiti che puntano a riscattare il brutto passo falso interno contro il Milan. Non è gara da tripla per via del 2 neroazzurro a 2,30 ma l’1 a 3,20 non è molto distante e con l’X a 3,35. Moltiplica per 10,00 l’under 0,5, per 1,05 l’over 0,5, a 3,35 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,80 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,10 l’under 4,5, a 6,25 l’over 4,5, a 1,03 l’under 5,5 e a 10,50 l’over 5,5.