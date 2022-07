Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore del West Ham: l'attaccante azzurro, ora è ufficiale, giocherà in Premier League durante la prossima stagione.



In attesa del colpo a centrocampo, su cui al momento è puntata l'attenzione maggiore, la Juventus si muove e ufficializza l'addio di Ramsey: rescissione consensuale del contratto per il gallese. I bianconeri riconosceranno al giocatore una buonuscita tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.



Il Milan, con le attenzioni concentrate sempre sul nodo De Ketelaere, piazza un colpo in uscita: il Pescara ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo, dai rossoneri, del portiere Alessandro Plizzari.



Doppia operazione in uscita per la Sampdoria, che cede a titolo definitivo l'attaccante Federico Bonazzoli alla Salernitana e, dopo aver rinnovato il contratto di Antonino La Gumina fino al 2027, gira l'attaccante in prestito al Benevento in Serie B. Sfoltisce la rosa anche il Monza, che ufficializza la cessione di Leonardo Mancuso al Como in prestito, dopo aver preso il giocatore a titolo definitivo dall'Empoli.



