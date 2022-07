La giornata odierna si chiude con quattro ufficialità: il Milan ingaggia il giovane D'Alessio dalla Roma, il Lecce la spunta per il talentino Samek dallo Slavia Praga. Pirola passa dall'Inter alla Salernitana per trovare spazio, lo stesso discorso vale per Rasmussen, appena rientrato dal prestito al Vitesse, che viene girato al Feyenoord in Olanda.



Riepilogo



D'Alessio (d) dalla Roma al Milan

Rasmussen (d) dalla Fiorentina al Feyenoord

Samek (c) dallo Slavia Praga al Lecce

Pirola (d) dall'Inter alla Salernitana