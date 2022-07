Un'altra giornata di mercato si è conclusa, con il grande colpo del Barcellona che ha annunciato l'arrivo di Raphinha dal Leeds; sempre rimanendo all'estero, il rinnovo di Riyad Mahrez con il Manchester City fino al 2025 e l'ingaggio di Christian Eriksen da parte del Manchester United. In Italia invece, una delle operazioni più importante l'ha messa a segno il Bologna, che ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Cambiaso in prestito dalla Juventus. Il terzino ex Genoa era diventato un nuovo giocatore bianconero solamente giovedì ed ora è pronto a questa nuova avventura. La Salernitana invece si è assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive di Domagoj Bradaric. Il croato, classe 1999 arriva dal Lille. Frank Tsadjout, attaccante italiano, lascia il Milan e si trasferisce alla Cremonese. Passando all'altra sponda del naviglio, l'Inter ha ceduto in prestito secco Gaetano Oristanio. Il 19enne si trasferisce in Olanda, al Volendam. Un partenza anche in casa Lazio; il difensore Angelo Ndrecka passa alla Pro Patria a titolo definitivo.



Non solo acquisti per il Monza, che dopo aver rinnovato il portiere Stefano Rubbi, lo manda in prestito al Lecco. Rinnovo di contratto per Luis Binks, che prolunga con il Bologna fino al 2026 e di Emmanuel Ekong con l'Empoli fino al 2027.



TUTTE LE UFFICIALITÁ



Bradaric (d) dal Lille alla Salernitana

Cambiaso (d) dalla Juventus al Bologna

Tsadjout (a) dal Milan alla Cremonese

Ndrecka (d) dalla Lazio alla Pro Patria

Oristanio (c) dall’Inter al Volendam

Buzzi (p) dal Monza al Lecco