Serie A: Lecce-Monza LIVE alle 15

Dopo l'anticipo di venerdì tra Frosinone e Salernitana, oggi continua lae quartultimaSi apre al Via del Mare, con la sfida tra ildi Lucae ildi Raffaele, in scena a partiregrazie alla vittoria nell'ultimo scontro diretto per la salvezza sul campo del Sassuolo, i salentini sono saliti a 35 punti con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Reduce dalla sconfitta in casa con l'Atalanta, il Monza è undicesimo in classifica a quote 43. Occhio ai cartellini: diffidati Piccoli e Rafia da una parte, Djuric e Gagliardini dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Monza gioca in casa contro la Lazio sabato alle ore 18, mentre nel lunch-match della domenica il Lecce scende in campo a Cagliari.

Lecce-MonzaFalcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. All. Gotti.Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino.MARCATORI:ARBITRO: Santoro (Messina)AMMONITI:ESPULSI: