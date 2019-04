Dopo la settimana di coppe europee, torna oggi in campo la Serie A, con il programma della 33esima giornata che cade nel giorno del sabato dell'Angelo, prima della domenica di Pasqua: apre alle 12.30 la sfida del Tardini tra Parma e Milan, poi, in attesa di Juventus-Fiorentina delle 18 che potrebbe consegnare l'ottavo scudetto di fila ai bianconeri e del big match di San Siro tra Inter e Roma in programma alle 20.30, alle 15 vanno in scena sei partite. La Lazio di Inzaghi vuole continuare la corsa Champions nell'impegno dell'Olimpico contro il Chievo già aritmeticamente retrocesso, così come il Torino di Mazzarri chiamato alla difficile trasferta del Ferraris contro il Genoa di Prandelli, ancora bisognoso di punti salvezza. Punti salvezza che sarebbero vitali per il Bologna di Mihajovic, che riceve al Dall'Ara la Samp di Giampaolo, ancora in corsa per l'Europa. Ultimissima spiaggia per il Frosinone, che deve fare risultato sul campo di un Cagliari ormai quasi al sicuro, per credere ancora nella salvezza, mentre la pericolante Udinese di Tudor riceve un Sassuolo in serie positiva da tre gare. Scontro diretto fondamentale in chiave salvezza è quello del Castellani tra Empoli e Spal: con una vittoria gli ospiti sarebbero praticamente salvi, ma gli uomini di Andreazzoli vedono il quartultimo posto, distante solo due lunghezze. Chiude lunedì il posticipo del San Paolo tra Napoli e Atalanta.