Dopo i 3 anticipi di ieri, la ventiduesima giornata di Serie A prosegue con i 5 match del programma domenicale. Si parte alle 12.30 con la sfida tra Spal e Torino, squadre reduci da due importanti successi, rispettivamente contro il Parma e l'Inter. Gli emiliani non vincono in casa addirittura dallo scorso 17 settembre, collezionando poi soltanto 5 punti nelle successive 8 partite interne, mentre i granata sono reduci da una striscia di 4 ko e un pareggio lontano da casa.



Alle 15, vanno in scena invece Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina. La formazione di Cesare Prandelli vuole dare continuità alla vittoria di Empoli, il Sassuolo a quella sul Cagliari, mentre la gara del Friuli, oltre a rappresentare l'occasione per i viola di accorciare dalla zona Champions, sarà intrisa di una forte componente emotiva, visto che sarà giocata a 11 mesi di distanza dal giorno della tragica scomparsa di Davide Astori.



Si chiude in serata, col match delle 18 tra Inter e Bologna e il big match Roma-Milan.