Dopo il rinvio di Brescia-Sassuolo a causa della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi, si apre oggi il programma della settima giornata di Serie A. Alle 15.00, la Spal di Leonardo Semplici ospita il Parma: padroni di casa in crisi, ma il fattore 'Mazza' potrebbe giocare un ruolo importante. A Ferrara, infatti, è arrivata la prima sconfitta stagionale della Lazio di Inzaghi. I gialloblù, invece, reduci da due vittorie consecutive, vogliono proseguire l'ottimo momento di forma. Alle 18.00, contro il Verona, la Sampdoria è chiamata alla gara della vita: ultima spiaggia al 'Bentegodi', dove - in caso di sconfitta - Eusebio Di Francesco rischia grosso. L'Hellas, dal canto suo, arriva dal buon pareggio di Cagliari e cerca il secondo successo in campionato. Chiude il programma, alle 20.45, Genoa-Milan.